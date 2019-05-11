SPOR

Kayserispor’da Tiago Lopes forma giyemeyecek

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 11.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Tiago Lopes yarın oynanacak olan Kasımpaşa A.Ş maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor’da Tiago Lopes forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Tiago Lopes şoku. Ligin 31.haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Tiago Lopes’in yapılan tedavilerin ardından yarın ki maçta forma giyemeyeceği belli oldu.

Ayağındaki şişlik ve morluk tam olarak geçemeyen Portekizli tecrübeli oyuncunun ligin 33.haftasında deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Tedavisine devam edilen Lopes’in hafta başı takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor. Tiago Lopes’in yokluğunda Teknik Direktör sağ bekte Levent Gülen veya Oleksandr Kucher’den birine şans verecek.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Kasımpaşa Tiago Lopes Spor Toto Süper Lig

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