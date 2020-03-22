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Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı

FUTBOL HABERLERİ  | 22.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Korona Virüs ile ilgili olarak, "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusu yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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