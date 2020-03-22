Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı

Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibin sosyal payla\u015f\u0131m sitesindeki hesab\u0131ndan Korona Vir\u00fcs ile ilgili olarak, "B\u00fcy\u00fck Kayserispor Taraftarlar\u0131; hem kendinizi hem \u00e7evrenizi korumak i\u00e7in l\u00fctfen aran\u0131za Sosyal Mesafe koymay\u0131 unutmay\u0131n. #EvdeKal" duyurusu yapt\u0131.\n(\u0130HA)\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130stanbullular koronavir\u00fcse ald\u0131r\u0131\u015f etmedi! Sahile ak\u0131n ettilerKoronavir\u00fcs i\u00e7in birlik mesaj\u0131En g\u00fczel Fenerbah\u00e7e s\u00f6zleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum