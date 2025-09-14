Kayserispor, Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor’un genç kalecisi Deniz Dönmezer’i kadrosuna kattı. İsmi zaman zaman Avrupa ekipleriyle anılan Deniz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı kırmızı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Deniz Dönmezer ile Kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

16 yaşındaki kaleci 1'inci Lig'de bu sezon Adana Demirspor forması ile çıktığı 4 karşılaşmada kalesinde 17 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Adana ekibiyle Süper Lig’de 18 maçta forma giyen Deniz, 46 gol yemesine rağmen gösterdiği performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekmişti.