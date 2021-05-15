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Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

15.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu: "Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur" - "Geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize bugün itibarıyla çok büyük bir bedel ödetti"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor maçında yapmış oldukları hatanın şampiyonluğa mal olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, göreve geldikten sonra ligde hedefi olan takımlarla karşılaştıklarını belirterek "Bugün de düşme hattında olan bize kaybederse, rakibinin kazanması durumunda küme düşecek bir rakibe karşı oynadık." dedi.

Fenerbahçe'de geçerli olan tek kriterin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize bugün itibarıyla çok büyük bir bedel ödetti. Bu anlamda üzgünüm. 10 maçlık periyot içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. 7 galibiyet 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. Ne yazık ki o mağlubiyetle şampiyonluğu kaybettik. Aslında kredimizin ve hata yapma şansımızın hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyebileceğim elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek bunu da söylemek durumundayız. Tabii şampiyon olsaydık çok başka bir sabaha uyanacaktı Fenerbahçe camiası, üzgünüz."

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