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  4. Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Bahattin Şimşek

Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Bahattin Şimşek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 11.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Bahattin Şimşek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz.

(İHA)

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Ziraat Türkiye Kupası Hes Kablo Kayserispor Fenerbahçe

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