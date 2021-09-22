Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aslan, Kayseri deplasmanında!

Son olarak Alanyaspor’a kendi evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray, 3 haftadır galibiyet yüzü görmüyor. Kayserispor karşısında galip gelerek taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefleyen Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Kayserispor ise renktaşına şoku yaşatmayı planlıyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı maç, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetin ardından 8 puan topladı.

Kayserispor da ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilginin ardından 7 puan toplayabildi.

SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, ligde oynadığı son 3 mücadelede 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alırken, galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig’i ilk iki haftasında Atakaş Hatayspor ile GZT Giresunspor’u mağlup eden Galatasaray, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile yenişemedi, 5. haftada da kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın yalnızca 2'sini hanesine yazdırdı.

MUHTEMEL 11

Galatasaray Kayserispor karşısına Muslera; Alpaslan, Yedlin, Van Aanholt; Nelsson, Emre Kılınç, Assuncao, Taylan; Olimpiu Morutan, Mohamed, Babel 11'iyle çıkması bekleniyor.

ASLAN’DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu sakatlık ve ceza sebebiyle Yukatel Kayserispor maçında forma şansı bulamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey, Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geçmiş yıllarda yapılan maçlarda Galatasaray’ın, Kayserispor’a karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 maçta Galatasaray 32, Kayserispor 3 kez galibiyet geldi, 15 maç ise eşitlikle sonuçlandı.



