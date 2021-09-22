SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aslan, Kayseri deplasmanında!

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aslan, Kayseri deplasmanında!

22.09.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon lige hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra son 3 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray, Kayserispor deplasmanında galip gelerek, yaraları sarmak istiyor.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aslan, Kayseri deplasmanında!

Son olarak Alanyaspor’a kendi evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray, 3 haftadır galibiyet yüzü görmüyor. Kayserispor karşısında galip gelerek taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefleyen Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Kayserispor ise renktaşına şoku yaşatmayı planlıyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı maç, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetin ardından 8 puan topladı.

Kayserispor da ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilginin ardından 7 puan toplayabildi.

SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, ligde oynadığı son 3 mücadelede 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alırken, galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig’i ilk iki haftasında Atakaş Hatayspor ile GZT Giresunspor’u mağlup eden Galatasaray, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile yenişemedi, 5. haftada da kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın yalnızca 2'sini hanesine yazdırdı.

MUHTEMEL 11

Galatasaray Kayserispor karşısına Muslera; Alpaslan, Yedlin, Van Aanholt; Nelsson, Emre Kılınç, Assuncao, Taylan; Olimpiu Morutan, Mohamed, Babel 11'iyle çıkması bekleniyor.

ASLAN’DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu sakatlık ve ceza sebebiyle Yukatel Kayserispor maçında forma şansı bulamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey, Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geçmiş yıllarda yapılan maçlarda Galatasaray’ın, Kayserispor’a karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 maçta Galatasaray 32, Kayserispor 3 kez galibiyet geldi, 15 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den maaş açıklamasıRıdvan Dilmen'den maaş açıklaması
PARTNERCinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!Cinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!
Mbaye Diagne için komik rakamMbaye Diagne için komik rakam
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

Maç bittikten sonra kırmızı kart gördü!

Maç bittikten sonra kırmızı kart gördü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.