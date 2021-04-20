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Kayserispor-Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

20.04.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Kayserispor-Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 36. haftasında düşme hattındaki kritik maçta Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kayserispor'un gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak atarken, Gençlerbirliği'nin sayılarını 46. dakikada Piris ile 50. dakikada Stancu kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. beraberliğini alan ve son 7 maçtır kazanamayan Kayserispor 35 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise kazanamadığı son 4 maçta 2 puan aldı ve 32 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacakken, Gençlerbirliği evinde Rizespor'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Kayserispor
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