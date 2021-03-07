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Kayserispor, Hatay deplasmanında şov yaptı

07.03.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Kayserispor, Hatay deplasmanında şov yaptı

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Kayserispor, Hatayspor deplasmanında kazanmasını bildi.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada İlhan Parlak, 36'da Uğur Demirok ve 58'de Pedro Henrique kaydetti. Hatayspor'un tek golü 54'te Pablo'dan geldi.

Hatayspor'da Youssouf Kone, 52. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 46 puanda kalırken, 5 hafta sonra mağlup oldu. 31 puana yükselen Kayserispor ise son 7 haftada 3. kez kazandı ve bu süreçte 12 puanı hanesine yazdırdı

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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