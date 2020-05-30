Kayserispor hız kesmiyor

Süper Lig'de ligde kalma mücadelesi veren ve kalan son 8 haftada bir birinden önemli müsabakalara çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da gözler lige çevrildi. 12 Haziran Cuma günü 27.haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Sarı-Kırmızılılar hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Bugün sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depolayan Hes Kablo Kayserispor'da akşam yapılacak olan taktik antrenman ile çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan Sarı-Kırmızılı takımda ülkesinde bulunan Portekizli futbolcu Miguel Lopes dışında eksik isim bulunmuyor.
(İHA)
Galatasaray bombayı patlatıyor
İşte Beşiktaş'ın istediği forvet
Fenerbahçe'de ayrılık iddiası
G.Saray'ın genç yıldızı Barcelona'ya transfer oldu!
F.Bahçe ile adı anılan Tuncay Şanlı'dan açıklama
Ahmet Nur Çebi sahaya indi
Dortmund'da sakatlık şoku!
Kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Nihat Özdemir ameliyat oldu
12 yıllık başkan görevini bıraktı
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Yıldız futbolcu yere tükürdüğüne pişman oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum