SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor ile Rennes, Doğan Alemdar transferi için anlaştı

Kayserispor ile Rennes, Doğan Alemdar transferi için anlaştı

16.08.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor, genç kaleci Doğan Alemdar’ın transferi için Stade Rennaistakımı ile anlaştı.

Kayserispor ile Rennes, Doğan Alemdar transferi için anlaştı

Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa’nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Doğan Alemdar’ın Rennes’e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar’ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon Avro’ya anlaşmaya vardı. Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan bugün noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Fransa’ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Kan donduran itiraf: 16 yaşından beri bunu yaşıyormuş! Zorla uyuşturucu kullandırıp...Kan donduran itiraf: 16 yaşından beri bunu yaşıyormuş! Zorla uyuşturucu kullandırıp...
Kayserispor'un yeni transferi imzayı atıyorKayserispor'un yeni transferi imzayı atıyor
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Afganistan'da son durum!

Afganistan'da son durum!

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'dan canlı yayında olay görüntü

Ozan Tufan'dan canlı yayında olay görüntü

Beşiktaş'a stopere dünya yıldızı

Beşiktaş'a stopere dünya yıldızı

'Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a gelmek istiyor'

'Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a gelmek istiyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.