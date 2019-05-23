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Kayserispor, Jean Armel Kana Biyik ile anlaşmayacak

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.05.2019 09:04 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon için Jean Armel Kana Biyik ile devam etmeyecek.

Kayserispor, Jean Armel Kana Biyik ile anlaşmayacak

Spor Toto Süper Lig’de 41 puana erişen ve yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor’da gündemde transfer çalışmaları var. Öncelikle sözleşmesi sona eren futbolcular ile ilgili tasarrufu değerlendiren Sarı- Kırmızılılar, Jean Armel Kana Biyik ile ilgili kararını verdi.

31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Sarı-Kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona erecek olan stoper futbolcu ile yeni kontrat yapılmayacak. Jean Armel Kana Biyik’in Süper Lig takımlarından Trabzonspor ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu sosyal paylaşım sitelerinde sık sık gündeme geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jean Armel Kana Bıyık İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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