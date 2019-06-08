Kayserispor kadrosunda 9 ülkeden futbolcu bulundurdu

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 16'sı Türk olmak üzere 28 profesyonel futbolcu yer aldı. Ukrayna, Gana, Portekiz ve Romanya'dan 2'şer futbolcu yer alırken Hollanda, Slovenya, Brezilya ve Kamerun'dan da 1'er futbolcu sarı kırmızılı formayı giydi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2018-2019 futbol sezonunda forma giyen futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Hollanda: Tjaronn Chery
Slovenya: Rajko Rotman
Brezilya: Fernando Boldrin
Kamerun: Jean Armel Kana Bıyık
Romanya: Silviu Lung, Cristian Sapunaru
Portekiz: Silvestre Varela, Tiago Lopes
Gana: Asamaoh Gyan, Bernard Mensah
Ukrayna: Oleksandr Kucher, Artem Kravets
Türkiye: Muammer Zülfikar Yıldırım, Umut Bulut, Levent Gülen, Vedat Karakuş, Sakıb Aytaç, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Bilal Başacıkoğlu, Deniz Türüç, Mert Özyıldırım, Emre
Demir, Nurettin Korkmaz, Berkant Şahin Kök, Hakan Çıtak, Adem Doğan
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