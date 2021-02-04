Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar: "1 puana şükretmek lazım"

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Alanyaspor maçında alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan ve 1-1 sona eren Kayserispor-Alanyaspor maçı sonrasında konuşan kaleci Doğan Alemdar, 1 puan aldıklarını buna da şükretmek gerektiğini söyledi. Maç sonrasında açıklama yapan genç file bekçisi, "Maçın geneline bakıldığında Alanyaspor’a karşı iyi oynadık. 1-0 öne geçince bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek iyi olacaktı. Kırımızı kartla oyun değişti zaten. Kırmızı karttan hemen sonra da golü buldular. 1 puana razı olduk. Bu 1 puana şükretmek lazım. Beraberliğe şükrediyoruz’’ dedi.

Doğan Alemdar, maçın son bölümünde kalesinde gördüğü gol ile ilgili olarak da, "Auta çıkacak top, rakipten sekince kontrpiye vaziyette kaldım. Maalesef şanssız bir gol yedik. Umarım Erzurumspor maçında şanssız olmayız" yorumu yaptı.

