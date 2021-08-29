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Kayserispor, Karaman ile ayağa kalktı

29.08.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’e Altay yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı 2 maçta 4 puan kazandı.

Kayserispor, Karaman ile ayağa kalktı

Ligin ilk haftasına teknik direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde çıkan ve 3 golle mağlup olan sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 2 maçta yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile yenilmedi.

Sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor deplasmanda da Başakşehir’i 1-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü. Sarı kırmızılı takımda 3. kez göreve getirilen tecrübeli teknik direktör Karaman, Başakşehir maçı sonrasında haklı bir galibiyet aldıklarını ve çok daha iyi noktalara geleceklerine inandıklarını söyledi.

Lige verilen milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Karaman, futbolcularına da övgüler yağdırdı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Altay
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