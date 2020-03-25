Kayserispor koronavirüs taramasından geçti

Süper Lig’e verilen arada evlerinde kalan ve bireysel antrenman yapan Hes Kablo Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, bugün Koronavirüs taramasından geçti.
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulüp çalışanlarımız, teknik heyet, futbolcular, malzemeciler, sağlık ekibi, saha ve kulüp çalışanları, yöneticiler koronavirüs taramasından geçti. Test sonuçları bir kaç gün içerisinde tarafımıza bildirilecek. Umarım korona laneti şehrimizden ve takımımızdan uzak durur" şeklinde konuştu.
Asbaşkan Mustafa Tokgöz, Galatasaray ve Fenerbahçe’de yaşanan koronavirüs vakaları ile ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti.
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