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Kayserispor, Mame Thiam transferini resmen açıkladı

24.08.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Mame Thiam transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Kayserispor da Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

İşte Kayserispor'un açıklaması:

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"Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Mame Thiam Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor
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