Kayserispor, Mame Thiam transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Kayserispor da Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

İşte Kayserispor'un açıklaması:

"Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

