Kayserispor, Mame Thiam transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Kayserispor da Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
İşte Kayserispor'un açıklaması:
"Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."
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