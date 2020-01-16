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  4. Kayserispor, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar'ı transfer etti

Kayserispor, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar'ı transfer etti

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Dinamo Zagreb'den Mario Situm ve Balıkesirspor'dan Oğuzhan Çapar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar'ı transfer etti

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı.

ALANYASPOR'A KARŞI FORMA GİYEBİLECEK

Lisans işlemleri tamamlanan Hırvat futbolcunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

OĞUZHAN ÇAPAR DA TAMAM

Kayserispor ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'ı da renklerine bağladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Mario Situm Oğuzhan Çapar dinamo zagreb Balıkesirspor

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