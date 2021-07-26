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Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı!

26.07.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Süper Lig'in tecrübeli futbolcularından Mustafa Pektemek ile anlaştı.

Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı!

Süper Lig takımlarından Kayserispor forvete takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, forvet mevkiine Mustafa Pekmetek'i transfer etti.

Kayserispor, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Alanyaspor forması ile 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı. Mustafa Pektemek, Kayseri'ye giderek sarı-kırmızılı takımın kampına katıldı.

MUSTAFA PEKTEMEK KİMDİR?

Pektemek, 1 Ağustos 1988 Sakarya doğumlu. 33 yaşındaki futbolcu forvet mevkiinde oynuyor. Daha önce Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor takımlarında forma giyen Mustafa Pektemek, kulüp kariyerinde 386 maça çıkarken 84 gol attı. 39 kez sarı kart görüp 1 de kırmızı kart gören Mustafa Pektemek, 12 kez de milli formayı giydi. Mustafa Pektemek sadece 1 kez milli forma ile gol atabildi.

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