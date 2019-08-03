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Kayserispor, Olarenwaju Kayode'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, Shakhtar Donetsk forması giyen forvet Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor, Olarenwaju Kayode'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, aradığı forvete kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun zamandır büyük uğraş verdiği Nijeryalı golcü oyuncu Kayode, yeni sezonda İM Kayserispor forması giyecek.

Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona'ds oynadı. 26 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City’nin kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.

Kayode'nin, pazartesi günü Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi sonra da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor shakhtar donetsk Olarenwaju Kayode

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