SPOR

Kayserispor, Poulain ile sözleşme imzaladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, Belçika ekiplerinden Club Brugge’un oyuncusu Benoit Poulain ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Poulain ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Club Brugge’un 31 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Benoit Poulain’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Club Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. (İHA)

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Oleksandr Kucher, Kayserispor ile yeniden anlaştıOleksandr Kucher, Kayserispor ile yeniden anlaştı
Deniz Türüç idmana çıktıDeniz Türüç idmana çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Transfer

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yardımcısı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Umut Bulut imzayı attı

Umut Bulut imzayı attı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Deniz Türüç evlendi

Deniz Türüç evlendi

Karaman boş durmuyor

Karaman boş durmuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor, Poulain ile sözleşme imzaladı

Kayserispor, Poulain ile sözleşme imzaladı

Oleksandr Kucher, Kayserispor ile yeniden anlaştı

Oleksandr Kucher, Kayserispor ile yeniden anlaştı

Kayserispor'da Deniz Türüç idmana çıktı

Deniz Türüç idmana çıktı

Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde

Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde

Eray İşcan ve Brice Dja Djedje, Kayserispor'da

Kayseri'den iki transfer birden

Erol Bedir: Deniz Türüç'e teklif yok, Alper Potuk'u isteriz

Alper Potuk'a sürpriz talip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.