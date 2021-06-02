SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor, Prosinecki ile FIFA'lık oldu

Kayserispor, Prosinecki ile FIFA'lık oldu

02.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile FIFA'lık oldu. Başkan Berna Gözbaşı, Prosinecki’nin alacaklarının peşinde olmasına tepki gösterdi.

Kayserispor, Prosinecki ile FIFA'lık oldu

Kayserispor’da, Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında görev yapan ve sezon sonu itibariyle takımı kümede bırakmayı başaramayan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, sarı kırmızılı kulüpten, 'Kümede kalma primi' istedi ve bu isteğinin yerine getirilmemesinden ötürü de FIFA’ya başvurdu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, konu ile ilgili olarak, "Ligin ikinci yarısı öncesinde taraftarımızın da isteği ile sportif direktörü Hırvatistan’a gönderip Prosinecki hocayı getirttim ve anlaştım. Kendisi ile garanti para ve takımı kümede tutması halinde prim üzerinden anlaştık. Kendisine taahhüt ettiğim parayı ödedim. Ancak 34 hafta sonu itibariyle takımımız küme düştü. Sonrasında girişimlerimiz neticesinde Cumhurbaşkanımızın talimatı ve TFF’nin kararı ile küme düşme kaldırıldı ve biz kümede kaldık. Bu karar sonrası Prosinecki, sanki takımı kendi kümede tutmuş gibi prim isteğinde bulundu. Kendisinin aldığı puan ve 34 hafta sonrasındaki yerimiz belli. Ama prim istemeyi kendisinde hak gören Hırvat hoca, FIFA’ya başvurmuş. Tabii ki bu parayı ödememek için biz de gerekli girişimleri yaptık" dedi.

Yeni sezon için sportif direktörlük görevinde Ali Naibi ve teknik direktör olarak da Yalçın Koşukavak'la yola devam edeceklerini ifade eden Başkan Gözbaşı, "Geçmişte yaşanan hataları yeni sezon öncesinde yaşamak istemiyoruz. Bunun için çok dikkatli hareket ediyoruz. Ancak önümüzde büyük bir engel var. Kayserispor Kulübü olarak transfer tahtasını açtırmamız ve gerekli noktalara transferler yapmamız gerekiyor. Bu noktada Kayseri halkının, Kayserispor camiasının desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Sanayici, işadamları, esnafımız, taraftarımızdan yardım kampanyamıza destek vermelerini diliyorum" cümlelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF. İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdularYaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdular
Ali Naibi, 3 yıllık sözleşme imzaladıAli Naibi, 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

Salih Uçan transferini bitirdi! İşte yeni takımı

Salih Uçan transferini bitirdi! İşte yeni takımı

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.