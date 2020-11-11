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Kayserispor, Samet Aybaba'yı açıkladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 11.11.2020 19:21 | Son Güncelleme

Kayserispor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Kayserispor, tecrübeli çalıştırıcı Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve o dönemden beri boşta olan Samet Aybaba, yeniden Kayseri temsilciyle el sıkıştı.

Kayserispor, Samet Aybaba'yı açıkladı

Kayserispor yeniden Samet Aybaba ile anlaştı. Kariyerinde 3 kez Kayserispor'da teknik direktörlük görevini yürüten Samet Aybaba, 4. dönemini resmileştirdi. Samet Aybaba, 10 Ekim 2019'da Kayserispor'a imza atmış ve sadece 18 gün sonra görevden ayrılmıştı.

VE AÇIKLAMA GELDİ

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Samet Aybaba camiamıza hayırlı olsun. Kayserispor yönetim kurulu olarak hocamızla anlaştık." ifadelerini kullandı.

asfaf

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