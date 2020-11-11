Kayserispor, Samet Aybaba'yı açıkladı

Kayserispor yeniden Samet Aybaba ile anlaştı. Kariyerinde 3 kez Kayserispor'da teknik direktörlük görevini yürüten Samet Aybaba, 4. dönemini resmileştirdi. Samet Aybaba, 10 Ekim 2019'da Kayserispor'a imza atmış ve sadece 18 gün sonra görevden ayrılmıştı.
Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Samet Aybaba camiamıza hayırlı olsun. Kayserispor yönetim kurulu olarak hocamızla anlaştık." ifadelerini kullandı.
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