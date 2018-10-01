Süper Lig'de şok kavga! Hocasının üzerine yürüdü

Kayserispor'un Beşiktaş'a 2-0 yenildiği mücadele sonrası soyunma odasında kavga yaşandığı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve oyuncu Atilla Turan arasında önce sözlü sonra fiziki müdahale meydana gelmesi soyunma odasında büyük kavgayı ortaya çıkardı.
Ertuğrul Sağlam, Atilla'ya, "Golleri hep senin hataların yüzünden yedik. Adamlar seni ezdi" şeklinde konuşmasına Atilla karşılık verdi. "Tek ben mi kötü oynadım." cevabı üzerine Sağlam, "Sus cevap verme' deyince ortalık karıştı.
Atilla, Ertuğrul Sağlam'ın üzerine yürüdü. Soyunma odası bir anda karıştı. Araya giren oyuncular kavganın büyümesini engelledi. Soyunma odasında yaşanan bu gerginlik diğer futbolcuları da etkiledi.
Olayın ortaya çıkmasından sonra Kayserispor yönetimi radikal karar almak için düğmeye bastı. Futbolcuyu sözlü uyaracak olan sarı-kırmızılı ekip, teknik heyetten de bu konu hakkında rapor hazırlamasını istediği öğrenildi. (Sporx)
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