Kayserispor taktik çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kampta Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde çift idman yaptı. Akşam üzeri yapılan antrenmanda takım çift kale maç yaparken, Teknik Direktör Hikmet Karaman tahta üzerinde yaptığı çalışmayı oyuncuların sahaya yansıtmalarını istedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabında bu gün Alman ekisi SC Freiburg ile Schruns Stadı'nda Türkiye saati ile 15.00'da karşı karşıya gelecek.
Emre Belözoğlu'ndan kamp itirafı
'Her gün yeni şeyler öğreniyorum'
Trabzon Hoffenheim'la yenişemedi
G.Saray hazırlık maçında dağıldı!
F.Bahçe'den kötü prova!
İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!
Necati Ateş'e dava şoku! Kaybetti
Cenk Ahmet Erzurum'da!
'Harika ve çok büyük bir kulübe geldim'
Abdullah Avcı'dan yüksek tempo
Göztepe Stadı yükseliyor
Cezayir'den büyük çıkış
Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Eljif ayağının tozuyla sahada!
F.Bahçe'de ayrılık! 2. Lig'e gitti
Real Madrid'den müthiş geri dönüş
Okuyucu Yorumları 0 yorum