Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'sahte euro' ile tepki! O detay dikkat çekti...

Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Rams Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kayserispor taraftarı, 'Kayseri'yi satanı biz de satarız' ve 'Çağdaş Atan'a pembe tezkere' sloganları attı.

SAHTE EUROLARLA TEPKİ

Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er euroluk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seremoni öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

PANKART DA AÇILDI

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Gün gelir ihanet eden, sadakat ister' yazılı bir de pankart açtı.

