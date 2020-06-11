Kayserispor taraftarları Fenerbahçe maçını dev ekrandan izleyecek

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından yarın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma, "Arabada Maç İzleme Günleri" etkinliği kapsamında futbolseverlere dev ekranlarda izletilecek.

Melikgazi Belediyesi maç için "Arabada Maç İzleme Günleri" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında yarın 21.00'deki karşılaşmayı Kayserispor taraftarları, Kadir Has Stadyumu otoparkında belediye tarafından kurulacak dev ekranda park ettikleri araçlarından izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koronavirüs sürecinden dolayı vatandaşlara moral vermek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kayserispor'a destek vermek için tüm futbolseverleri araçlarıyla bu etkinliğe katılmaya davet eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın Kayserispor, İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Deplasmanda olmamıza rağmen seyircisiz oynanacak ama biz burada Kayserispor'umuzu en güçlü şekilde destekleyeceğiz. Kadir Has Stadyumu otoparkında dev ekranda bu maçı canlı olarak yayınlayacağız. Arabaların radyo frekansından maçı dinleyecekler. İnşallah Kayserispor'umuz bu zorlu günleri atlatacak ve ligde kalacaktır."

Etkinlikte, maçın devre arasında çekiliş yapılarak katılımcılara Kayserispor'un lisanslı ürünlerinden hediye edilecek.

