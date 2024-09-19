Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonu Trabzonspor taraftarıyla tartıştı! ''Sen adam mısın...''

Trendyol Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle galibiyetin ucundan dönen Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribündeki Trabzonsporlu taraftarlarla tartışma yaşadı.
Trabzonspor'un Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından ortalık kızıştı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraberinde Burak Yılmaz kendisine tepki gösteren taraftarlara 'Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım.' diyerek karşılık gösterdi.
Devam eden tepkilerin ardından ise Burak Yılmaz'ın taraftarlara 'Sen adam mısın?' dediği görüldü. Genç teknik adam zar zor sakinleştirilerek soyunma odasına götürüldü.
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class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr"
dir="ltr">Trabzonspor tribünleri ile Kayserispor teknik direktörü
Burak Yılmaz arasında tartışma yaşandı.
Trabzonspor
taraftarları "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış
yapmadım" diyen Burak Yılmaz'a küfür etti <a
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Trabzonspor tribünleri ile Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz arasında tartışma yaşandı.— Mynet (@mynet) September 19, 2024
Trabzonspor taraftarları "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" diyen Burak Yılmaz'a küfür etti pic.twitter.com/UVKxctRbSG
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