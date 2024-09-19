Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonu Trabzonspor taraftarıyla tartıştı! ''Sen adam mısın...''

Trendyol Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle galibiyetin ucundan dönen Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribündeki Trabzonsporlu taraftarlarla tartışma yaşadı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KIZIŞTI

Trabzonspor'un Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından ortalık kızıştı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraberinde Burak Yılmaz kendisine tepki gösteren taraftarlara 'Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım.' diyerek karşılık gösterdi.

''SEN ADAM MISIN''

Devam eden tepkilerin ardından ise Burak Yılmaz'ın taraftarlara 'Sen adam mısın?' dediği görüldü. Genç teknik adam zar zor sakinleştirilerek soyunma odasına götürüldü.

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class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr"

dir="ltr">Trabzonspor tribünleri ile Kayserispor teknik direktörü

Burak Yılmaz arasında tartışma yaşandı.



Trabzonspor

taraftarları "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış

yapmadım" diyen Burak Yılmaz'a küfür etti <a

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Trabzonspor tribünleri ile Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz arasında tartışma yaşandı.



Trabzonspor taraftarları "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" diyen Burak Yılmaz'a küfür etti pic.twitter.com/UVKxctRbSG — Mynet (@mynet) September 19, 2024

Mynet (@mynet)

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