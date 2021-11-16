YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Göztepe maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Göztepe maçı yorumu:

16.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Evimizde oynayacağımız maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Her şeyimizi ortaya koyacağımız, performansımızı yüzde 100'ün üzerine çıkarmamız gereken bir maç"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi ağırlayacakları müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, Göztepe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Futbolda her türlü sonucun mümkün olduğunu vurgulayan Karaman, "Kolay maç yok. Göztepe evindeki 6 maçın 5'i kaybetmiş, deplasmandaki 6 karşılaşmasının da 4'ünde puan almış. İyi bir takım. İçeride zorluk çeken ama deplasmanda iyi top oynayan bir takım." dedi.

Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Evimizde oynayacağımız maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Her şeyimizi ortaya koyacağımız, performansımızı yüzde 100'ün üzerine çıkarmamız gereken bir maç. Burada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Şehrin takımının yanında olmaları gerekiyor. Son ana kadar takımla birlikte mücadele etmeleri gerekiyor. Bu maç çok önemli. Kazanırsak 18 puana ulaşacağız. 18 eşiğine geldiğin zaman sıçrama yapabileceğin çok maç olur. Bize sıçramayı yaptırması gereken maç bu."

Karaman, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yarın takımla birlikte çalışacağını belirtti.

Oyuncu Dimitrios Kolovetsios ise takımın her geçen gün iyiye gittiğini dile getirerek, "Fenerbahçe maçında aldığımız puan öz güvenimiz açısından çok önemliydi. Göztepe maçına odaklandık. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
GÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildiGÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Kasım Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:28
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:51
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.