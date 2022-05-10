Kayserispor-Trabzonspor maçında büyük olay! 17. saniyede...

Trabzonspor , final yolunda Kayserispor deplasmanına çıktı. Yarı final ilk maçında karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda da kazanarak final biletini cebine koyma niyetindeydi. Maçın henüz 17. saniyesinde yaşanan olay izleyenleri şaşırttı.

DAHA OYUNCULAR BİLE YERLEŞMEDEN...

Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, henüz ilk dakikada penaltı kazandı. Nwakaeme'nin ortasına arka direkte yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top Carole'ün eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Nwakaeme, kaleci Lung'u ters köşeye yatırdı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fırtına, rövanşta büyük bir avantaj yakaladı.

"SAÇMALIK"

Maçı yorumlayan Erman Toroğlu, yaşanan pozisyonla ilgili, "Saçmalık. Savunma oyuncusu olarak ellerini nasıl öyle açarsın? Hakem penaltıyı vermekle %100 haklı. Bi de itiraz ediyorsun. Hayret bir şey ya..." dedi.



