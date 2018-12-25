Kayserispor'un vazgeçilmezi Tjaronn Chery

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 19 puanla kapatan Kayserispor'da 17 maçta bin 433 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery, takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la başlayıp Hikmet Karaman ile devam ettiği 17 haftalık periyodu, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 19 puan toplayıp, 13. sırada bitirdi.

İlk devrede toplam 24 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, tüm maçlarda forma giyen Chery, bu karşılaşmalarda bin 433 dakika sahada kalarak, takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Chery'yi, 16 maçta bin 420 dakika sahada kalan Umut Bulut ile 15 mücadelede bin 299 dakika görev alan Tiago Lopes takip etti. Sakıb Aytaç, Artem Kravets ve Asamoah Gyan'ın yanı sıra Hakan Çıtak, Adem Doğan, Kazım Çelik ve Hasan Hüseyin Acar da en az süre alan isimler arasında yer aldı.

En golcü isim Chery oldu

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayserispor, ligin ilk yarısındaki 17 maçın 9'unda gol atma başarısı gösteremedi. Geçen sezonun ilk devresinde 25 gol atan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 15 golde kaldı. Tjaronn Chery 6 golle en golcü isim olurken, Umut Bulut ile Bernard Mensah 2'şer, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Sapunaru, Asamoah Gyan birer gol attı. Bir golü ise Fenerbahçeli Martin Skrtel kendi kalesine kaydetmişti.