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Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı

26.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını söyledi.

Tokgöz, "Takımımız sezon sonuna kadar Yalçın hocamıza emanet. Hocamızla uzun süre çalışmak istiyoruz. İnşallah ligde kalır ve daha uzun süre takımın başında Yalçın hocayı görürüz." dedi.

Türkiye’de bir çok kulüpte görev yapan Koşukavak, en son Denizlispor’un başındayken 28 Ocak 2021’de görevinden ayrılmıştı.

Sabah saatlerinde kente gelen 49 yaşındaki Koşukavak’ın sözleşmeyi imzalayarak 28 Nisan Çarşamba günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

BU SEZON 5 FARKLI TEKNİK ADAM

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, bu sezon 5 farklı teknik adam görev yaptı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, bu sezon 5 farklı teknik adam görev yaptı.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayseri temsilci, daha sonra Samet Aybaba ve Dan Petrescu'yu takımın başına getirse de isteği başarıyı yakalayamadı.

Petrescu'nun ardından takımı teknik sorumlu Uğur Kulaksız'a emanet eden sarı-kırmızılı ekip, son olarak 6 hafta önce Hamzaoğlu ile anlaşmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kayseri temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Çıktığı 35 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgisi olan sarı-kırmızılı takım, 35 puanla düşme hattında bulunuyor. (AA)

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