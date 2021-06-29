Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.



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