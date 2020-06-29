SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor yöneticisi, Sivasspor maçı sonrası başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü

Kayserispor yöneticisi, Sivasspor maçı sonrası başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 29.06.2020 09:05 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, ligde kalmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık" dedi. Öte yandan bir Kayserispor yöneticisi, Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor'da Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Gözbaşı, takım olarak imkansızı başardıklarını ifade ederek, "Öncelikle Sivasspor'un başkanına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kayserispor olarak imkansızı başarmak üzereyiz. Biliyorsunuz ben bitkisel hayatta olan bir takımı devralmıştım. İnşallah altın değerinde puan aldık. İlk günden beri mücadelemizi hiç bırakmadık. Önümüz açıldı. Biz Süper Lig'de kalmaya kararlıyız. Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık. Atmamaya da devam edeceğiz. Ayrıca salı günü benim doğum günüm. Futbolcularıma bana böyle erkenden hediye verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de kalma mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"MENSAH'A YURT İÇİ VE DIŞINDAN TEKLİFLER VAR"

Adı transfer haberlerinde geçen Mensah hakkında konuşan Başkan Gözbaşı, "Tabii ki Mensah Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah'a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok önemli galibiyet aldık. Bu sene Sivasspor evinde hiç yenilmemişti. O yüzden hem heyecanlıyım, hem de çok mutluyum. Süper Lig'de kalmak için gerçekten çok mücadele ediyoruz. 7 puanda bir takım devraldım. Şu an neredeyiz. Bu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİ, GÖZBAŞI'NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamasının ardından yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı'nın üzerine yürüyen Kayserisporlu bir yöneticiyi diğer yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumu terk etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
'İnşallah devamını getiririz''İnşallah devamını getiririz'
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Okan Koçuk'tan büyük hata!

Okan Koçuk'tan büyük hata!

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Kritik maçın ardından saha karıştı!

Kritik maçın ardından saha karıştı!

Maçta ağlamıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Maçta ağlamıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Hak ettiğimiz ligde kalacağız'

'Hak ettiğimiz ligde kalacağız'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor yöneticisi, Sivasspor maçı sonrası başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü

Maç sonrası olay çıktı! Başkanın üstüne yürüdü...

Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

'İnşallah devamını getiririz'

Silviu Lung: Kazanan taraf olmalıydık

'Kazanan taraf olmalıydık'

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! George Floyd'u unutmadılar

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci!

Bernard Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.