SPOR
  4. Kayserispor'da Bülent Uygun da "tutunamadı"

Kayserispor'da Bülent Uygun da "tutunamadı"

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 27.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Sezona başladığı teknik direktör Hikmet Karaman'la 7 maça çıkan, ardından anlaştığı Samet Aybaba ile 2 maç sonra yollarını ayıran Kayseri temsilcisinin Bülent Uygun serüveni de 7 hafta sürdü.

Kayserispor'da Bülent Uygun da "tutunamadı"

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 7 maçta 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Sezona 20'nin üzerinde futbolcu transferi yaparak büyük umutla başlayan Kayserispor, ligin ilk yarısında isteği başarıyı bulamayınca 3 teknik direktörle yollarını ayırdı.

Sezona deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'la başlayan ve ardından 17 günlük Samet Aybaba dönemi geçiren Kayserispor'da Bülent Uygun'un teknik direktörlüğü de uzun sürmedi. Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de anlaşan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

KAYSERİSPOR'UN YÜZÜ TEKNİK DİREKTÖRDEN YANA GÜLMEDİ

Geçen sezonun sonunda anlaştıkları Hikmet Karaman'la lige başlayan Kayserispor, bu teknik adamla çıktığı 7 lig maçında 3 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 4 karşılaşmayı kaybetti.

Karaman'ın ardan göreve gelen Samet Aybaba, 8. haftadaki Kasımpaşa beraberliği ve 9. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından göreve geldikten 17 gün sonra istifa etti.

Üçüncü teknik adamı Bülent Uygun ile de yollarını ayıran Kayserispor, bu sezon rakip ağları 14 kez havalandırırken kalesinde 36 gol gördü.

"İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA BİR KAYSERİSPOR OLACAK"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, Bülent Uygun'un takımı yukarılara taşımak için ekibiyle birlikte çok çalıştığını söyledi.

Kümede kalmak için çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten Tokgöz, "İyi bir transfer ekibi kurduk. Ekibimiz titizlikle çalışıyor. Kulübün mali olanaklarını da göz önünde bulundurarak iyi bir transfer dönemi geçirmeyi planlıyoruz. İkinci yarıda bambaşka bir Kayserispor olacak. Ekip olarak kümede kalacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

İlk yarının son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

(AA)

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Bursaspor lideri ağırlıyorBursaspor lideri ağırlıyor
(Özel Haber) Fatih Mert: "Kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı"(Özel Haber) Fatih Mert: "Kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bülent uygun Kayserispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Beşiktaş'ta çifte şok

Beşiktaş'ta çifte şok

Yusuf Yazıcı'dan EURO 2020 cevabı

Yusuf Yazıcı'dan EURO 2020 cevabı

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu imzayı attı

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu imzayı attı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kayseri'den kritik galibiyet

Kayseri'den kritik galibiyet

Yıldız oyuncu ayrılığı açıkladı!

Yıldız oyuncu ayrılığı açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Bülent Uygun da "tutunamadı"

Kayserispor'da Bülent Uygun da "tutunamadı"

Bülent Uygun'dan ayrılık sonrası açıklama

Bülent Uygun'dan ayrılık açıklaması

Kayserispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı!

Kayserispor'da flaş ayrılık

Beşiktaş Kulübü: Bernard Mensah'ın transferi ile ilgimiz yoktur

Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması

Kayserispor'dan son 15 sezonun en kötü performansı

Son 15 sezonun en kötü performansı

Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansının peşinde

Trabzonspor rekor peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.