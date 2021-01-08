Kayserispor'da hedef üst üste ikinci galibiyet

İki teknik direktörle yollarını ayırdıklarını anımsatan Tokgöz, "Büyük bir uğraş sonucunda lige iyi bir ekiple başladık. Puanlar da almaya başladık ancak yolunda gitmeyen bazı şeylerden dolayı Bayram (Bektaş) hoca ile yollarımızı ayırdık. Daha sonra gelen Samet Aybaba ile de çıkış yakalayamadık. Ancak biz takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolda en büyük moralin puan ya da puanlar olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Denizlispor maçı bizim için çok önemliydi. Haftalardır puan alamayan bir takımın rakibiyle olan mücadelesiydi. Hem oyuncular hem de teknik ekip bunun farkında olarak maça hazırlandı. Maçta da güzel bir mücadele örneği vardı. Bütün futbolcular terlerinin son damlasına kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyetle moral bulduk. Bu galibiyette şu an takımın başındaki Uğur Kulaksız hocamızın da katkısı çok büyük." diye konuştu.

Kayserispor takımının şu an bulunduğu yeri hak etmediğini dile getiren Tokgöz, "Biz iki yıldır sağlam temeller üzerine kurulan bir takım oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımızın meyvelerini alacağımıza inancımız tam. Şu an hak etmediğimiz bir konumdayız. Ancak Denizlispor galibiyetinden sonra evimizde oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçını da alarak, çıkışa geçmek istiyoruz. Kayserispor taraftarının iyi yerlere geleceğimizden şüphesi olmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

