SPOR
  4. Kayserispor’da Silviu Lung kadrodan çıkarıldı

Kayserispor’da Silviu Lung kadrodan çıkarıldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, Alanyaspor maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

Kayserispor’da Silviu Lung kadrodan çıkarıldı

Süper Lig’in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren Kayserispor’da kaleci Silviu Lung sakatlandı. Sağ el serçe parmağında çatlak olduğu tespit edilen başarılı file bekçisi Alanyaspor maçı kadrosundan da çıkarıldı.

Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ikinci maçında da görev yapamayacak olan Lung’un önümüzdeki hafta Kayseri’de oynanacak Ankaragücü maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Kayserispor’da ameliyat olan Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, kasığından sakatlığı bulunan Miguel Lopes, kas ağrısı olan Ziya Alkurt’tan sonra kaleci Lung da sakatlar kervanına dahil oldu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladıTGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı
Antalyaspor'da Veysel Sarı imzaladıAntalyaspor'da Veysel Sarı imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Silviu Lung alanyaspor Kayserispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Saffet Sancaklı: Devlet bu işe el koymalı

Saffet Sancaklı: Devlet bu işe el koymalı

Ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kayserispor'da 3 transfer birden!

Kayserispor'da 3 transfer birden!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor’da Silviu Lung kadrodan çıkarıldı

Kayserispor'da sakatlık şoku

Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı

Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı

Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz

Kayserispor'dan flaş Mensah açıklaması

Kayserispor, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar'ı transfer etti

Kayseri'den çifte transfer

Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı!

Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama

Prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.