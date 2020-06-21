SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, ırkçılığa tepki gösterdi.

Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık karşıtı eylem ve söylemlere tepki gösterdi... Maçın ilk yarısında takımının ilk golünü attıktan sonra takım arkadaşları Djedje ve Mensah'ı yanına alarak elini yumruk yapıp havaya kaldıran Pedro Henrique, Amerika'da yaşanan ırkçılık olaylarına tepkisini ifade etti.

Pedro Henrique, maç sonrasında da "Brezilya'da farklı renkten insanlarla büyüdüm. Her renkten arkadaşım var. Irkçılık kabul edilemez bir durum. Bugün takımdaki en iyi arkadaşlarımdan Djedje ve Menhsah ile birlikte ırkçılığa tepki göstermek adına böyle bir sevinç yaptım" dedi.

Golü ile ilgili olarak da konuşan Pedro Henrique, "Genelde gollerim sağ ayak ile oluyor ama bu kez sol ayak ile yaptım ve bu da benim için ilginç bir gol oldu. Çok iyi bir vuruş yaptım. Takımıma gol kazandırdığım için mutluyum" açıklaması yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
'Kazanan taraf olmalıydık''Kazanan taraf olmalıydık'
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Denizlispor maçında isyan ettiren olay!

Denizlispor maçında isyan ettiren olay!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor hız kesmiyor

Kayserispor hız kesmiyor

İsmail Çipe göz doldurdu

İsmail Çipe göz doldurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

'İnşallah devamını getiririz'

Silviu Lung: Kazanan taraf olmalıydık

'Kazanan taraf olmalıydık'

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! George Floyd'u unutmadılar

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci!

Bernard Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Robert Prosinecki: Bu maçtan puan alamamak en üzücüsü

Prosinecki'nin mağlubiyet üzüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.