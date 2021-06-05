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Kayserisporlu kaleci Silviu Lung evlendi

05.06.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung hayatını Filip Roxana ile birleştirdi.

Kayserisporlu kaleci Silviu Lung evlendi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un başarılı kalecisi Silviu Lung’un mutlu günü. Sakatlığı nedeniyle geçen sezon fazla forma giyemeyen Lung ligin sona ermesinin ardından ülkesine gitti.

Silviu Lung uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Filip Roxana ile Romanya’da gerçekleşen düğün töreni ile hayatını birleştirdi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Silviu Lung hayatını Filip Roxana ile birleştirdi. Silviu Lung ve Filip Roxana çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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