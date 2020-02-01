YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.Hes Kablo Kayserispor’un 21.22.23.24.

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
21 Hafta:
Kayserispor-Antalyaspor
9 Şubat Pazar / 13.30
Kadir Has Stadı
22.Hafta
Denizlispor-Kayserispor
15 Şubat Cumartesi / 14.00
Deniz Atatürk Stadı
23.Hafta
Kayserispor-Konyaspor
22 Şubat Cumartesi / 14.00
Kadir Has Stadı
24.Hafta
Kayserispor-Göztepe
2 Mart Pazartesi / 20.00
Kadir Has Stadı
25.Hafta
Kasımpaşa-Kayserispor
8 Mart Pazar / 13.30
R.T.Erdoğan Stadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.