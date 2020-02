Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

21 Hafta:

Kayserispor-Antalyaspor

9 Şubat Pazar / 13.30

Kadir Has Stadı

22.Hafta

Denizlispor-Kayserispor

15 Şubat Cumartesi / 14.00

Deniz Atatürk Stadı

23.Hafta

Kayserispor-Konyaspor

22 Şubat Cumartesi / 14.00

Kadir Has Stadı

24.Hafta

Kayserispor-Göztepe

2 Mart Pazartesi / 20.00

Kadir Has Stadı

25.Hafta

Kasımpaşa-Kayserispor

8 Mart Pazar / 13.30

R.T.Erdoğan Stadı