Kayseri'ye 27 ülkeden şifa bulmak için geliyorlar

Prof. Dr. Taşdemir, ERÜ hastanelerinin Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinin öncüsü konumunda olduğunu da vurguladı.

Hastanelerinin modern tıbbın tüm imkanlarını yakından takip ettiğini ve ileri teknolojiyi kullandığını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edilmiş, kamu hastaneleri içinde Avrupa ve dünya standartlarında akredite edilmiştir. Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Merkezi de JACIE tarafından akredite edilmiş, Avrupa ve dünya standartlarında ülkemizde JACIE sertifikasına sahip olan ilk ve tek merkezdir. Hastanelerimiz, TS-EN-ISO 9001:2015 ve IQ Net Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Bunun yanında merkez laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Doku Tipleme Laboratuvarı ise The European Fedaration of Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edilmiştir. Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) gibi son derece değerli merkezimiz var. Hastanelerimiz kalite standartları uyum sürecinde de 94 puan almıştır."