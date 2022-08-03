KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Büyüksimitci, burada yaptığı konuşmada, basının önemini herkesin bildiğini belirterek yeni yönetime başarı diledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyüksimitci, enflasyonun şu an Türkiye'de öncelikli konu olduğunu, bunun çözülmesi için hükümet tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Şu anda Türkiye'nin ihracatta gayet iyi durumda olduğuna işaret eden Büyüksimitci, Avrupa'da, ABD'de belirli sektörlerde kısmen durgunluk emaresi görüldüğünü, bunu sanayicilerden, ihracat yapanlardan hissettiklerini dile getirdi.

Büyüksimitci, Türk sanayicisinin, iş insanının çok hızlı hareket ettiğini belirterek, "Dünyada ihracat anlamında gideceğimiz çok yer var, yeni yeni pazarlar bularak büyük pazarlardaki eksiğimizi doldurmamız lazım. Bu ülkenin hakikaten dövize, yabancı kaynağa ihtiyacı var. Hükümetin de kredi konusunda bir çalışma yaptığını duyuyoruz, inşallah bizleri rahatlatacak diye umuyoruz." dedi.

Çin'de navlun fiyatlarının yükselmesinin Türkiye'ye etkisinin sorulması üzerine Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Dünyada öyle bir durum var ki Kovid bitti diye seviniyorduk. Türkiye'nin ihracatı inanılmaz patladı. 2020 yılında Kovid'in olduğu dönemde, 1,5 ay bütün gümrük kapıları kapalıydı ve 1 dolarlık mal gönderemedik. Yıl sonu itibarıyla 2020 yılında tüm zamanların rekorunu kırdık. 2021 yılında tekrar bir rekor kırdık. 2022 yılında inşallah Kayseri olarak 4 milyar doları geçeceğiz. 2023 yılında bu demektir ki 5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalama şansı olur. Dünyadaki durum bizi etkiliyor. Ülkemiz çok aktif, ben sorunların çözüleceğine inanıyorum. İş insanına ümitsizlik yakışmaz, iş insanı çözüm olmayan yerde çözüm üretmek zorundadır. Biz 'şu pazar kapandı' diye karalar bağlama lüksüne sahip değiliz. Bir sürü çalışanımız var, bir sürü yatırımımız var, bu ülkenin bu paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla biz koşmak, koşturmak zorundayız. Yeni müşteriler bulacağız, yeni ürünler koyacağız."

Türkiye'nin olası bir resesyondan etkilenme ihtimali olduğunu ancak oturulup bunun beklenmemesi gerektiğini söyleyen Büyüksimitci, "Pazarımızın yüzde 50'si Avrupa. Şu anda ABD, özellikle Kayseri için söylüyorum, ikinci büyük pazar konumuna geldi. Irak üçüncü pazarımız, İngiltere'ye çok ciddi ihracat yapıyoruz ama buralardaki durgunluk bizi etkiler. Buraya güvenmeyip biraz daha çalışmamız gerekiyor. ABD'ye ihracatımız ilk defa ithalatımızdan çok oldu. Çin'deki navlun fiyatlarının yükselmesi bize pozitif etki yaratıyor. Bizim çok hızlıca buradan payımızı almamız lazım. Almanya'nın devasa bir firması 3-4 aydır 30-40 sanayicimizle görüştü. Yıllık cirosu 5,5 milyar avro olan firma, satın alma yapmak için burada ekip oluşturuyor, numuneler alıyor. Gayret göstermek gerekiyor." diye konuştu.

