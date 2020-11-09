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Kaz ciğeri terrine nasıl yapılır? Kaz ciğeri terrine malzemeleri neler? MasterChef kaz ciğeri terrine tarifi nedir? İşte Mehmet Yalçınkaya özel tarifiyle kaz ciğeri terrine yapılışı

Metin Yamaner Metin Yamaner 09.11.2020 02:21 | Son Güncelleme:
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Kaz ciğeri terrine nasıl yapılır? Kaz ciğeri terrine malzemeleri neler? MasterChef kaz ciğeri terrine tarifi nedir? İşte Mehmet Yalçınkaya özel tarifiyle kaz ciğeri terrine yapılışı

Kaz ciğeri terrine, MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım Pazar yayınlanan son bölümünde, eleme turunda yarışmacılardan istenilen yemek oldu. Yarışmacılar MasterChef eleme turunda Mehmet Şef'in imza yemeği olan kaz ciğeri terrine yaparak yarıştı. Hazırlanışı büyük emek isteyen kaz ciğeri terrine lezzetiyle ön plan çıkan teknik yemeklerden biri. Peki kaz ciğeri terrine nasıl yapılır? Mehmet Yalçınkaya'nın özel tarifi olan kaz ciğeri terrine malzemeleri neler? İşte kaz ciğeri terrine tarifi.

Yapılışı ve malzemeleriyle oldukça zorlu bir yemek olan kaz ciğeri terrine MasterChef son bölüme damga vuran yemeklerden oldu. Mehmet Şef'in MasterChef'in eleme oyununda yarışmacılara verdiği kaz ciğeri terrine adlı yemek, lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, Mehmet Şef'in imza yemeği kaz ciğeri terrine nasıl yapılır? MasterChef kaz ciğeri terrine malzemeleri.

KAZ CİĞERİ TERRİNE MALZEMELERİ

1 adet Ördek göğsü
Jelatin 3 yaprak
Fuagra
2 adet soğan
100 Gr dana iliği
Taze kekik
Sarımsak
Tereyağ
Sifon ekmek
Kuru İncir (kaliteli dolu dolu olanlardan Aydın inciri tercihen)
Tarçın
Yenibahar
Kimyon

İncir püresi için;

220 Gr mascarpone
180 Gr yumurta akı
30 Gr un
2 Gr tuz

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KAZ CİĞERİ TERRİNE NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

1adet ördek göğsü,taze kekik,sarımsak ve biberiyeyi 25dk haşlayın.

Dana iliklerinizi yağlı kağıt üzerinde 180derece ısıtılmış fırına atın.

İncirlerinizi kaynar suyun içine atın ve 10dk haşlayın.

Bütün ürünlerimiz pişerken sifon ekmeğimizin mascarpone,yumurta akı,un ve tuzunu mayonez tenceresinde çırpın sifon haznesine doldurun.

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Pişen ördeğinizi sudan çıkartın,pişirme suyunu tülbent yardımıyla süzün.

Elde ettiğiniz suyu 5yaprak jelatin ile kalıba döküp buzdolabına atın

Kaz ciğerlerini slice biçimde kesip tavada önlü arkalı pişirin.

Kaz ciğeri,pişen dana iliklerini tabada terlettiğiniz soğanları blenderdan çekin.elde ettiğiniz malzemeyi süzgeçten süzüp 3yaprak jelatin ile kıvamını verip tuz ile lezzetlendirin kalıba döküp buz dolabına alın.

Haşladığınız kuru incirleri tarçın,kimyon ve beyaz biber ile iri parçalar kalmayacak şekilde blenderden çekin.

Sifona aldığımız ekmek hamurumuzun üzerine 2 tüp hava enjekte edip kalıbın 3'te 1'i kadar sıkın fırında kabuk tutup kararana kadar pişirin. Çıkan ekmekleri ilk sıcağını attıktan sonra yatay biçimde kesip ördek yağı ile tavada kızartın.

Elde ettiğiniz bütün malzemeleri tabakta kombinasyonlayın.erik çiçeği ve kadife çiçeği ile süsleyin.

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