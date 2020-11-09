Kaz ciğeri terrine nasıl yapılır? Kaz ciğeri terrine malzemeleri neler? MasterChef kaz ciğeri terrine tarifi nedir? İşte Mehmet Yalçınkaya özel tarifiyle kaz ciğeri terrine yapılışı

Yapılışı ve malzemeleriyle oldukça zorlu bir yemek olan kaz ciğeri terrine MasterChef son bölüme damga vuran yemeklerden oldu. Mehmet Şef'in MasterChef'in eleme oyununda yarışmacılara verdiği kaz ciğeri terrine adlı yemek, lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, Mehmet Şef'in imza yemeği kaz ciğeri terrine nasıl yapılır? MasterChef kaz ciğeri terrine malzemeleri.

KAZ CİĞERİ TERRİNE MALZEMELERİ

1 adet Ördek göğsü

Jelatin 3 yaprak

Fuagra

2 adet soğan

100 Gr dana iliği

Taze kekik

Sarımsak

Tereyağ

Sifon ekmek

Kuru İncir (kaliteli dolu dolu olanlardan Aydın inciri tercihen)

Tarçın

Yenibahar

Kimyon

İncir püresi için;

220 Gr mascarpone

180 Gr yumurta akı

30 Gr un

2 Gr tuz

KAZ CİĞERİ TERRİNE NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

1adet ördek göğsü,taze kekik,sarımsak ve biberiyeyi 25dk haşlayın.

Dana iliklerinizi yağlı kağıt üzerinde 180derece ısıtılmış fırına atın.

İncirlerinizi kaynar suyun içine atın ve 10dk haşlayın.

Bütün ürünlerimiz pişerken sifon ekmeğimizin mascarpone,yumurta akı,un ve tuzunu mayonez tenceresinde çırpın sifon haznesine doldurun.

Pişen ördeğinizi sudan çıkartın,pişirme suyunu tülbent yardımıyla süzün.