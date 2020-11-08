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Soğanlama nedir? Soğanlama yemeği nasıl yapılır? MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 08.11.2020 23:02 | Son Güncelleme:
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Soğanlama nedir? Soğanlama yemeği nasıl yapılır? MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri

Soğanlama MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım'daki son bölümde dokunulmazlık oyunundaki menüde yer alan lezzetlerden biri oldu. Aksaray mutfağına ait bir yemek olan soğanlama kıyma, tavuk ve mercimekle yapılabiliyor. Anadolu’nun eşsiz lezzetleri arasında yer alan soğanlama, oldukça lezzetli bir yemek. Peki, soğanlama nasıl yapılır? İşte soğanlama tarifi ve malzemeleri.

Kıyma, tavuk ve mercimekle yapılabilen soğanlama tarifi, birçok kişinin merak edip internet üzerinden araştırdığı lezzetler arasında yer almaya başladı. Nefis tadı ve besleyici besinleriyle herkesin yemekten vazgeçemeyeceği soğanlama tarifini sizler için derledik. Peki, soğanlama nasıl yapılır? İşte MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri.

SOĞANLAMA MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı yeşil mercimek

4 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Pul biber

2 tatlı kaşığı kuru nane

4 adet yumurta

2-3 dilim bayat ekmek

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SOĞANLAMA YEMEĞİ TARİFİ! SOĞANLAMA NASIL YAPILIR?

Önceden ıslattığınız mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın.

Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.

10-12 dakika kadar kavurduğunuz soğanlara salçayı ilace edin.

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Haşladığınız mercimekleri tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyin.

1 su bardağı da su ilave ederek suyunu çekene kadar önce harlı sonra kısık ateşte pişirin.

Bu esnada bayat ekmekleri küp küp doğrayıp tabağa dizin.

Mercimeklerin suyu çekilince üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.

Yumurtalar pişince tencereyi ocaktan alın.

Ekmek parçalarının üzerine yayıp sıcak servis edin.

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