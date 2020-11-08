Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi nedir? İşte MasterChef kavun dolması malzemeleri ve tarifi

Öncelikle bir kasenin içerisine sert kabukları soyulmuş olan antep fıstıklarını alın ve üstlerine sıcak su ilave edip yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekletin, böylece dışlarındaki ince kabuğu rahatça soyabilirsiniz.

Dana kıyma yerine damak zevkinize göre koyun kıyma da kullanabilirsiniz. Bademleri kabuklu sevmiyorsanız sıcak suda bekleterek onların da kabuklarını soyabilirsiniz.

Soğanlama nedir? Soğanlama yemeği nasıl yapılır? MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri

Saray mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavun dolması tarifi , birçok Masterchef izleyicisinin merak edip araştırdığı lezzetler arasında yer almaya başladı. Peki, kavun dolması nasıl yapılır? İşte MasterChef'e damga vuran yemeklerden olan kavun dolması tarifi ve malzemeleri.

Bir başka kaseye kuş üzümlerini koyun ve onların da üstüne sıcak su koyarak, şişmeleri için yaklaşık 10 dakika bekletin.

Pirinci yıkayıp bir küçük tencereye alın, üstüne çıkacak kadar kaynar su koyun ve bu şekilde 5 dakika kaynatıp, altını kapatın ve süzdükten sonra bir kenara alın.

Tereyağını bir tavada kızdırın ve içine ince ince doğradığınız kuru soğanı ilave edip, soğanlar pembeleşene dek kavurun.

Pembeleşen soğanların üstüne kabuğunu soyduğunuz antep fıstıklarını ve bademleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Kuş üzümlerini süzün ve karışıma ilave edin. Kıymayı da ekleyerek, güzelce kavurun.

Kıyma iyice kavrulduktan sonra, sıcak suda 5 dakika haşladığınız pirinçleri de ilave edip güzelce karıştırın.

İnce doğranmış maydanoz ve dereotunu da ekleyin, ardından baharatları da ilave edip güzelce harmanlayın ve ocağın altını kapatın. İç harcınız hazır.

Kavunu yıkayıp enine olacak şekilde ikiye bölün. İçindeki çekirdekleri bir kaşık yardımıyla çıkartıp atın ve daha sonra yine kaşık yardımıyla iç kısmını dikkatlice oyun.