Kaza geçiren Kubilay Aka'dan ilk açıklama geldi

Oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı 'Bunu Bi Düşünün' adlı dizinin tanıtımında objektif karşısına geçti.

Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek, düşen ve kafasına dikiş atılan Aka, muhabirlerle sohbet etti.

"ŞEKERDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

HaberTürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun." dedi.

