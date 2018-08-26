MAGAZİN

Kaza geçiren Sibel Can'dan önemli mesaj!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam kızı Melisa’nın doğum günü kutlamasına katıldı. Can geçtiğimiz gün geçirdiği kazayla ilgili de önemli bir mesaj verdi

Kaza geçiren Sibel Can'dan önemli mesaj!

Ulus'taki kutlamaya Sibel Can’ın çocukları Engincan, Emir, Melisa ve küçük kardeşleri tam kadro katıldı. Mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan güzel sanatçı, önceki gün öğlen saatlerinde geçirdikleri zincirleme trafik kazası hakkında konuştu.

“İyi ki emniyet kemeri takmışız, herkesi uyarıyorum emniyet kemerini taksın” diyen Sibel Can, oğlu Emir’in kazadan çok etkilendiğini belirterek, “Diğer araç bir anda arkadan hızlıca benim bulunduğum aracıma vurdu biz de o sertlik ile önümüzdeki araca vurduk. Cana geleceğine mala gelsin. Şoku aslında tam anlamıyla atlatamadım ama daha önceden planlanmış bir doğum günü vardı çocuklarımı kıramadım mecburen geldim sonuçta kızımın doğum günü yoksa hiç bir güç beni bu gece dışarı çıkaramazdı” açıklamasını yaptı.

Sibel Can, yoğun bir konser maratonuna gireceğini söyledikten sonra diğer lüks aracına binerek evine döndü.

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Sibel Can sibel can kaza

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