Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci kazadan sonra desteksiz ilk kez yürüdü! Yere yığılıp ağladığı anlar...

Amasya'da meydana gelen feci kazada oyun ekibini taşıyan minibüse TIR çarpmıştı. Kazada Sergen Deveci de ağır yaralanmıştı. Felç kalma riski olan oyuncunun 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenmişti.

Bu süreçte fizyoterapist ile tedavisi devam eden Sergen Deveci ilk kez desteksiz adım attı.

"Erkekler Ağlamaz" şarkısıyla paylaştığı videoda Sergen Deveci'nin o anları vardı.

Tek başına desteksiz yürüyüp yere yığılan Sergen Deveci'nin mutluluk gözyaşları herkesi duygulandırdı.



Oyuncu paylaştığı video ile milyonları da ağlattı.

