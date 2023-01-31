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Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci kazadan sonra desteksiz ilk kez yürüdü! Yere yığılıp ağladığı anlar...

31.01.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan ağır yaralı olarak kurtulan oyuncu Sergen Deveci uzun süredir tedavi görüyor. Oyuncu ilk adımlarını attığı anları ve gözyaşlarını paylaştı. O onlar sosyal medyada gündem oldu.

Amasya'da meydana gelen feci kazada oyun ekibini taşıyan minibüse TIR çarpmıştı. Kazada Sergen Deveci de ağır yaralanmıştı. Felç kalma riski olan oyuncunun 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenmişti.

Bu süreçte fizyoterapist ile tedavisi devam eden Sergen Deveci ilk kez desteksiz adım attı.

"Erkekler Ağlamaz" şarkısıyla paylaştığı videoda Sergen Deveci'nin o anları vardı.

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Tek başına desteksiz yürüyüp yere yığılan Sergen Deveci'nin mutluluk gözyaşları herkesi duygulandırdı.

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Oyuncu paylaştığı video ile milyonları da ağlattı.

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