SPOR

Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için tören düzenlendi

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 03.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için tören düzenlendi

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçı olan Antalyaspor - MKE Ankaragücü mücadelesi sonrası deplasmandan dönen sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüs, alkollü bir sürücünün kullandığı araçla çarpışarak devrilmişti. Antalya-Afyonkarahisar yolu arasında sabaha karşı yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen cenaze törenine katılan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, merhum taraftarların ailelerine sabır diledi. Yiğiner, “Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Bizim taraftarımız deplasman tribününün tamamını doldurur. Ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde takımını yalnız bırakmazlar. Bu yolculuk sırasında, elim bir kaza sonucu iki tane yavrumuzu kaybettik. Onlar da ağabeyleriyle beraber deplasmanlara gidip geliyorlardı. Acımız çok büyük, üzüntülüyüz. Yaşanmasaydı daha iyiydi ama takdiri ilahi yapacak bir şey yok. Bundan sonra yapacağımız şey belli; acılarımızı, yaralarımızı saracağız. Acılı aileye maddi ve manevi destek olacağız. Önümüzdeki oynayacağımız maçın gelirlerini, üzerine biraz daha katarak ailenin yaralarını sarmaya çalışacağız. Sporun her zaman kavga, gürültü olmadığını, birlik beraberlik içerisinde de olabileceğini bugün tüm taraftar gruplarının desteğiyle gördük. Sağ olsunlar hepsi geldiler. Herkesten Allah razı olsun. En azından birlik, beraberlik sağlanıyor ve kardeşlik ortamı oluşturuyor. Ben burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü taraftarı merhum Mert Turgut Çakır, Karacaören TOKİ Mevlana Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Altındağ Karacaören mezarlığına defnedilecek.

Eren Açıkgöz’ün cenaze namazı ise Bartın Kumluca Zafer Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Milne Köyü'ne defnedilecek.
Düzenlenen cenaze törenine; MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, MKE Ankaragücü futbolcuları ve tüm takımların taraftar grupları katıldı.

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