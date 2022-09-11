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Kazada yaralanan Beyşehir'in sevilen öğretmeni yaklaşık 3,5 ay sonra hayatını kaybetti

11.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan Beyşehir'in sevilen öğretmeni yaklaşık 3,5 ay sonra hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce trafik kazasında ağır yaralanan beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir görev yaptığı Beyşehir'de çok sevilen beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay'ın yaşamını yitirmesi görev yaptığı okul ve eğitim camiasında da büyük üzüntü yarattı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Mahmut Çay için yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü görev yaptığı Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde tören düzenleneceğini belirterek, kılınacak cenaze namazının ardından cenazesinin memleketi Mersin'in Anamur ilçesine gönderileceğini bildirdi.

Konuk, eğitim camiasına ve ailesine başsağlığı dileyerek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Yunus T. yönetimindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs, 28 Mayıs'ta Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde Mert Çay yönetimindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Mert Çay ile yanındaki babası Mahmut Çay ile minibüste yolcu olarak bulunan Hikmet D. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Mahmut Çay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3,5 aydır tedavi görüyordu.

Çay, iki gün önce tekrar nakledildiği Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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