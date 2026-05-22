Akdeniz’in incisi Mersin'e yolu düşenlerin veya şehirde yaşayanların hafta sonu planı yaparken akla ilk gelen soru hep aynıdır: Mersin’de ne yenir? Kuşkusuz bu sorunun cevabı geleneksel bir lezzet olan tantunidir; fakat asıl mesele, bu eşsiz lezzeti en doğru adreste deneyimlemek, yani Mersin’de tantuni nerede yenir sorusunun doğru yanıtını bulabilmektir.

Çocukluğumuzda yediğimiz, hafızalarımıza kazınan o gerçek Mersin tantuni lezzetini bulmak, son yıllarda adeta samanlıkta iğne aramaya dönüştü. Tam da bu noktada, ezberleri bozan yaklaşımıyla Rüstemoğlu Tantuni devreye giriyor. Özlediğimiz o eski usul tantuni kültürünü modern bir hizmet anlayışıyla buluşturan mekan, Mersin’in favori sokak lezzeti tantuni geleneğini yeniden sofralara taşıyor.

SADECE BİR YEMEK DEĞİL, KÖKLÜ BİR KÜLTÜR MESELESİ

Mersin genelinde birbirinin kopyası haline gelen sıradan işletmelerden ayrışan Rüstemoğlu Tantuni için bu iş sadece karın doyurmaktan ibaret değil. Mekan, tantuniyi yıllardır süregelen bir emeğin, ustalığın ve esnaf samimiyetinin sofraya yansıması olarak görüyor. Temel hedefleri; unutulmaya yüz tutmuş o orijinal lezzeti günümüzün standartlarıyla birleştirerek Mersin’in en iyi tantunicisi unvanının hakkını sonuna kadar vermek. Ziyaretçilerin sıkça sorduğu en iyi tantuni hangi mekanda yenir sorusu, Rüstemoğlu'nun titiz hizmet anlayışı sayesinde net bir cevaba kavuşuyor.

“USUL ESKİ, LEZZET YENİ” MOTTOSUYLA GELEN BAŞARI

Sokak lezzetinin o kendine has ruhunu korumak kadar, bunu sürdürülebilir kılmak da büyük önem taşıyor. Rüstemoğlu, geleneksel reçetelere sımsıkı bağlı kalırken işin içine güvenilir, hijyenik ve kaliteli tantuni restoranı disiplinini entegre ediyor. Etin en kalitelisini seçmek, sinirlerinden tamamen arındırmak, lavaşın sıcaklığını ve yumuşaklığını tam kıvamında tutmak bu mutfağın en büyük sırrı. Baharatları adeta bir kimyager edasıyla, eti bastırmayacak şekilde ayarlayan mekan, bu özeni sayesinde kısa sürede Mersin’de ünlü tantuniciler arasında adından en çok söz ettiren marka konumuna yükseldi.

EVİNİZİN SOFRASINDAYMIŞ GİBİ HİSSETTİREN ATMOSFER

Eğer Mersin’de ailece gidilecek tantunici arayışındaysanız, Rüstemoğlu Tantuni sunduğu sıcak atmosferle bu beklentiyi de fazlasıyla karşılıyor. Mekandan içeri adım attığınızda konukları sadece dumanı tüten bir sac değil, aynı zamanda Mersin’in o meşhur, samimi esnaf kültürü karşılıyor. Güler yüzlü ekip, jet hızıyla gelen servis ve pırıl pırıl mutfak anlayışı, burayı Mersin’de gidilecek tantuniciler listesinde hızla zirveye taşıyor. İlk sabahtan günün son servisine kadar aynı lezzet standardını korumayı başaran işletme, Mersin’in en çok tercih edilen tantunicisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kısacası, Tantuni Mersin sokaklarında zaten bir başkadır ancak bu çatı altında adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor.

MUTFAĞIN BAŞINDAKİ "MASTERCHEF" GÜVENCESİ

Ekranlardan tanıdığımız ve mutfaktaki vizyonerliğiyle dikkat çeken mekanın kurucusu ve şefi Semihcan Temiz, Mersin’in en popüler tantuni mekanı haline gelen işletmesinin felsefesini şu sözlerle özetliyor:

“Benim için yemek sadece doyurmak değil; insanın hafızasında yer edecek bir lezzet bırakabilmektir. Rüstemoğlu Tantuni’yi kurarken hedefimiz tam olarak buydu. Çocukluğumuzun o gerçek lezzetini, hak ettiği kalite ve özenle yeniden insanlarla buluşturmak istedik. Bugün burada servis edilen her porsiyon; emeğin, ustalığın ve MasterChef tantuni vizyonunun bir yansımasıdır. Gelen herkesin sadece bir şeyler yemesini değil, gerçek Mersin ruhunu hissetmesini istiyoruz.”

LEZZETİ YERİNDE KEŞFETMEK İSTEYENLER İÇİN

Uzun lafın kısası; Mersin’de tantuni yemek için en iyi adres arayışındaysanız, Rüstemoğlu Tantuni kapılarını tüm lezzet severlere sonuna kadar açıyor. Kaliteli malzemeyi gerçek ustalıkla buluşturan bu deneyimi yerinde yaşamak için Çiftlikköy Mahallesi, 34. Cadde No:33 B, Yenişehir / Mersin adresine uğrayabilir, 0533 814 66 89 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilir ve güncel paylaşımlarını Instagram’da @rustemoglutantuni hesabından takip edebilirsiniz.